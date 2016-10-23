Ван Дамм посоветовал Трампу вылететь в Москву и выпить водки с Путиным

Во время избирательной кампании Хиллари Клинтон поддержали многие звезды шоу-бизнеса. Мадонна публиковала в Instagtam фотографии своего обнаженного тела, призывая голосовать за кандидата от демократов, а Кэти Перри даже снялась голой в агитационном видеоролике.

Кроме того, некоторые звезды не преминули подлить масла в огонь разгоревшегося вокруг республиканца Дональда Трампа скандала с домогательствами. Не так давно Сальма Хайек пожаловалась на приставания со стороны миллиардера, а вслед за ней и порнозвезда Джессика Дрейк рассказала, как Трамп предлагал ей деньги за секс.

Однако не все звезды выступили на стороне Клинтон. Одним из тех, кто поддержал Трампа, является актер Жан-Клод Ван Дамм. По мнению звезды боевиков, Америке нужен такой человек, который сможет управлять страной, как бизнесом. Ван Дамм заявил, что в мире существует только два сильных государства - это США и Россия, поэтому Трамп должен, не откладывая, вылететь в Москву, чтобы выпить водки с Путиным и попытаться заключить мир.

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