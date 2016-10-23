В США педофил сам подбросил на себя улики и сядет в тюрьму на 17 лет

49-летний насильник малолетних попался из-за того, что сделал фотографии своего преступления, а потом забыл их в сумке, которую презентовал благотворительному фонду. Сотрудник фонда и вызвал полицию.

Когда сотрудник благотворительной организации случайно увидел фотографии, на которой мужчина насилует годовалого ребенка, он в ужасе вызвал наряд полиции, который и задержал педофила, передает "Лайф".



Задержанным оказался Гэри Сови 49 лет, житель штата Огайо. Преступник сразу сознался в содеянном, и при таких доказательствах - 32 фотографиях - суду не составит труда упрятать его за решетку лет на 17, как велит закон штата. Эксперты установили, что снимки сделаны приблизительно 17 лет назад. Такое вот совпадение: 17 лет педофил избегал наказания и теперь сядет на 17 лет.

Педофил не просто будет «отсиживать срок», ему еще предстоит выплатить более 35 тысяч долларов семье, в которой ребенок пострадал от насильника.