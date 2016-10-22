Белый порошок, обнаруженный в конверте сотрудниками избирательного штаба Хиллари Клинтон, оказался безвредным. Тем не менее, сотрудники полиции продолжают проверку.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб эвакуировали людей из здания, в котором располагается Бруклинское отделение избирательного штаба Клинтон. Причиной послужило обнаруженное в одном из писем порошкообразное вещество белого цвета. Однако все четверо сотрудников, имевших контакт с порошком, не отмечают ухудшедшения своего состояния.

Тем не менее, полиция продолжает расследование инцидента. В частности, выясняется, почему из Манхэттена в Бруклин было отправено распечатанное письмо.

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