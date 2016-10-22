Британские истребители пролетели над российскими кораблями в Ла-Манше

Британские ВВС не оставили без внимания российскую корабельную группировку, направляющуюся к берегам Сирии. Когда флотилия вошла в Ла-Манш, над ней пролетели истребители «Торнадо».

По сведениям английской прессы, самолеты сфотографировали корабли. Полученные снимки будут проанализированы в Министерстве обороны Великобритании.

На прошлой неделе «АН-онлайн» писали о том, что Королевский флот был приведен в состоянии боевой готовности в связи с проходом российских кораблей недалеко от британского побережья. Как флотилия ВМФ РФ преодолевает Ла-Манш, можно увидеть на видео, которое опубликовало BBC News.

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