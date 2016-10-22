Китайский космонавт надеется встретить на орбите Земли инопланетян

|11:21
С места ДТП в Москве пострадавших эвакуировали на вертолете
|09:09
Самбо на защите Отечества
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В Подмосковье в руках подростка разорвало взрывпакет
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Тела всех погибших при крушении вертолета на Ямале найдены
|21.10 22:49
Баскетбольная Евролига: ЦСКА обыграл греческий "Панатинаикос"
|21.10 22:26
Российскую журналистку выдворяют из Латвии как "особо опасную"
|21.10 21:32
Выживший вахтовик с Ямала: Упал вертолет, стоны подают только трое...
|21.10 20:52
На Ямале потерпел крушение вертолет МИ-8, уцелели только три человека
|21.10 19:45
В ЛДПР предлагают жесткие меры для тех, кто подделывает алкоголь
|21.10 19:36
Запрет депутатам пропускать заседания создал давку в столовой Госдумы
|21.10 16:10
СМИ: японцы скупают календари с Владимиром Путиным
|21.10 15:42
Госдеп США обвиняет Россию в том, что она чинит помехи в борьбе с террористами (ВИДЕО)
|21.10 15:24
Россия больше не получит денег от Украины за утилизацию ядерного топлива
|21.10 15:04
Доказательства причастности Бельгии к авиаудару по мирным людям предоставлены
|21.10 15:02
Виктор Бударин открывает дорогу импортозамещению на Кубани
|21.10 13:40
При попытке спасти котенка в Москве разбился человек
|21.10 12:46
В Крыму неизвестные разрушили памятник Ленину (ФОТО)
|21.10 12:29
«Зенит» и «Краснодар» выступили в Лиге Европы
|21.10 11:49
Бельгийский посол вызван в МИД России
|21.10 11:36
Олег Романцев: Отечественному футболу не хватает профессионалов
|21.10 10:54
В России уже ощущается нехватка апельсинов
|21.10 09:51
В уличном туалете Рославля нашли мумию
|21.10 08:37
Самолет компании "Аэрофлот" экстренно сел в Иркутске из-за состояния пассажирки
|21.10 07:47
Две девочки скончались в машине "скорой помощи" в Амурской области
|21.10 07:22
В Подмосковье мальчик умер во время занятий карате
|20.10 22:59
Ученица пензенской кадетской школы покончила с собой
|20.10 22:46
В Крыму заявления украинского депутата о полуострове объяснили увлечением фастфудом
|20.10 21:30
WADA выразило желание сотрудничать с Колобковым
|20.10 20:16
Украинский депутат возмутился, что Олланд и Меркель выставили Порошенко за дверь
|20.10 18:52
Ефимова хочет подать в суд из-за скандала с допингом