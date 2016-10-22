Китайский космонавт надеется встретить на орбите Земли инопланетян

Находящийся на орбите Земли китайский космонавт Чэнь Дун рассказал, что надеется повстречать инопланетян. Высказывание Дуна приводит сегодня агентство «Синьхуа».

По словам космонавта, один из школьников спросил его, видел ли он уже обитателей других планет. Дун признался, что надеется на встречу с ними.

Чэнь Дун – член экипажа космического корабля «Шэньчжоу-11». Как писали «АН-онлайн», «Шэньчжоу-11» отправился в космос 17 октября. Спустя 2 дня корабль достиг космической лаборатории. Здесь китайцы будут проводить научные эксперименты, в том числе на себе. Предполагается, что время пребывания экипажа на орбите составит 33 дня.

Читайте также:

Другие мировые новости