Захарченко боится провокаций Киева после прихода в Донбасс полицейских ОБСЕ

Полицейская миссия ОБСЕ, которая будет действовать на территории Донбасса, может стать инструментом провокаций со стороны Украины. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Захарченко опасается, что украинские диверсанты откроют «охоту» на представителей ОБСЕ. В убийствах последних Запад будет обвинять ополченцев, уверен глава ДНР. Чтобы предотвратить возможные инциденты, властям республики нужно будет приставить к миссии охрану. По словам Захарченко, одного полицейского ОБСЕ придется охранять сразу трем правоохранителям.

О том, что в зоне конфликта на востоке Украины появится вооруженная миссия ОБСЕ, стало известно на этой неделе. Такое решение было принято лидерами стран «нормандской четверки».