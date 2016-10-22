ООН обвинила Асада в применении химоружия

Режим президента Сирии Башара Асада ответственен за применение химического оружия на территории страны. Такие выводы содержатся в докладе, поступившем накануне в Совет Безопасности ООН, сообщает Reuters.

Как следует из секретного документа, инцидент произошел 16 марта прошлого года в населенном пункте Каминас. Сколько человек стали жертвами химатаки, неизвестно.

Стоит отметить, что ранее ООН уже выступала с аналогичными обвинениями в адрес сирийского руководства. Российский МИД отнесся тогда к представленным доказательствам вины Дамаска скептически.

В Сирии с 2011 года идет гражданская война. В настоящее время наиболее драматичная ситуация сложилась в захваченном исламистами городе Алеппо. В пятницу «АН-онлайн» писали о том, что в Алеппо продлена гуманитарная пауза.