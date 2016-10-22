Российским дипломатам запрещено появляться на выборах в США под угрозой уголовного преследования

На российских дипломатов будут заведены уголовные дела в случае их появления на избирательных участках во время проведения президентских выборов в Соединенных Штатах. Соответствующее сообщение появилось на сайте посольства России в США.

В посольстве отметили, что американские власти отказали сотрудникам дипмиссий в праве осуществлять наблюдение за голосованием, пригрозив им, что в противном случае их ожидает уголовное преследование. При этом американские дипломаты на территории России осуществляют аналогичную деятельность в рамках выполнения функций посольства.

Ранее член российского Центризбиркома Василий Лихачев сообщил, что наблюдение будет осуществляться дистанционно.

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