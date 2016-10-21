Как украинцев уговаривают, что высокие тарифы – это хорошо

В Украине предсказуемо выросли тарифы на газ, отопление и горячую воду. Это не стало для жителей страны неожиданностью, поскольку такая перспектива вырисовывалась уже давно, однако это не значит, что постановление Кабинета министров приняли с распростертыми объятиями. Еще летом начались массовые «тарифные протесты», к которым присоединились десятки тысяч человек по всей стране. Однако повышение цен было неизбежностью и никакие протесты повлиять на это не могли. Сегодня же власть предпринимает всевозможные попытки задобрить украинцев, поскольку принятие настолько непопулярных постановлений непременно повлияет на рейтинг политиков.

Как и насколько подорожали коммунальные услуги

Следуя требованиям МВФ, Кабинет министров принял постановление, которое уравнивает цены на газ для всех категорий населения. С июля цены на газ для граждан стали такими же, как и для промышленности.

Так, ранее, когда газ стоил 7188 гривен за тысячу кубометров, для украинцев, потреблявших меньше, чем 1200 кубометров за отопительный сезон, существовала социальная норма в размере 3600 гривен за тысячу кубометров. Теперь ее отменили.

В первую очередь, повышение цен на газ скажется на стоимости тепла и горячего водоснабжения для населения – так тарифы на отопление взлетят почти вдвое – цена поднимется на 90%.

Тарифы на горячее водоснабжение в Украине увеличатся с 1 июля 2016 года до 63-78 гривен за кубометр, говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«Процент зависит от предприятия (теплоснабжения – ред.). Львиная доля корректировки связана с решением правительства по цене на природный газ, остальное – пересмотр заработных плат в соответствии с новым уровнем минимальных зарплат и уровнем ЕСВ, изменение розничных тарифов на электроэнергию, другое», – комментировал в эфире одного из украинских телеканалов глава регулятора Дмитрий Вовк.

Стоит отметить, что такое резкое повышение тарифов не станет приговором - для тех, кому трудно платить за коммуналку существуют субсидии. Количество граждан, получающих субсидии, по прогнозам Минсоцполитики, вырастет с 5,4 миллионов домохозяйств в прошлом году до около 7 миллионов в 2016.

Семьи, которые не смогут оплатить новые цены на услуги ЖКХ, будут получать адресную помощь от государства и платить около 10% от общей суммы платежки.

Впрочем, свою неспособность оплачивать коммунальные услуги, во-первых, еще придется доказывать, а, во-вторых, выбить помощь из государства порой бывает не так уж и просто. Так или иначе, но обещания властей субсидировать население не особо успокоили украинцев, тогда правительство обратилось за помощью к политтехнологам.

Как здорово платить больше!

Кабинет министров Украины запустил ряд социальных роликов, где известные люди и герои Майдана рассказывают о необходимости повышения тарифов на коммунальные услуги, а также о том, почему граждане страны должны радоваться подобным переменам.

«Это короткие ролики, в которых известные личности в Украине, лидеры мнений в своей области рассказывают просто о непростых решениях, которые принимает Правительство на пути реформ», - так описал проект «Тарифообразование без популизма» пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук.

Среди согласившихся принять участие в этом проекте оказалась певица Руслана, писатель Анатолий Днистровый, а также ряд молодых украинских чиновников.

Наиболее обсуждаемым в украинском сегменте социальных сетей стал ролик с участием Русланы. Должного эффекта социальная реклама не произвела, даже напротив возмутила и даже оскорбила многих украинцев.

В ролике Руслана стоит на фоне своего шикарного особняка под Киевом, оборудованного ветряками, и рассказывает о необходимости энергонезависимости.

«Сейчас вы видите мою энергетическую независимость – солнечные коллекторы, ветряки, солнечные батареи. Да, это мой путь, и я его выбрала. Я отказалась от путинского газа, я сказала это на весь мир, и я знаю, что все мы можем это сделать», - говорила в ролике Руслана.

Понятно, что подобная «энергонезависимость» обойдется в десятки тысяч долларов, что для рядового украинца, у которого нет возможности даже оплачивать квитанции за коммунальные услуги, немыслимые деньги. Так что спич Русланы вызывает разве что раздражение.

Смех и язвительные замечания пользователей соцсетей вызвало и обращение координатора жилищных программ гражданской сети «Опора» Татьяны Бойко. По ее словам, взлетевшая в разы цена на газ – это «европейский выбор, за который мы стояли на Майдане. И теперь нужно его утверждать ежедневным тяжелым трудом».

«Рост тарифов произошел не ради «светлого будущего, а из-за желания бизнеса получать сверхприбыль от добычи и продажи газа украинской добычи касается разговоров о «рыночной цене» на газ в Украине, то это обман. У нас нет рынка, поскольку монополия осталась! А обеспечивая сверхприбыли определенным газовым компаниям, создается еще больше возможностей для коррупции и откатов», - заявил на этот выпад экономист Всеволод Степанюк в комментарии «Миру».

В общем, стоит ли говорить, что проект не зашел. Конечно, не только из-за неграмотного сценария и огромной социальной пропасти между героями рекламы и рядовыми украинцами – любой ролик звучал бы не убедительно для народа, чья средняя зарплата меньше, чем сумма в чеке на оплату коммуналок. Хорошо хоть в рекламу не вгрохали бюджетные деньги, иначе совсем неудобно бы вышло…

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня