Украинский экс-командир «Азова» скинул более ста килограммов ради женитьбы

Украинский депутат Игорь Мосийчук похвастался в соцсети своими фотографиями, где он выглядит намного более худым, чем был ранее. Так, по всей видимости, хозяин аккаунта сообщил всем, что сбросил более 100 килограммов веса.

К такому шагу депутата подтолкнула возлюбленная. Невеста выдвинула условие, что депутат должен сбросить лишние кило, если хочет на ней жениться. Кстати, украинские СМИ сообщали, что это уже третий брак 44-летнего Мосийчука. А его новая избранница на 10 лет его младше, сообщает life.ru.

В России Мосийчук больше известен как бывший командир батальона «Азов». Ранее он не раз отличался грубыми и жестокими выходками. На Мосийчука даже было заведено уголовное дело, так как его подозревали в хищениях и пытках людей.