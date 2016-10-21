В Евросоюзе не смогли договориться о новых антироссийских санкциях

Евросоюз, похоже, раскололся на два лагеря в вопросе введения новых санкций в отношении России. Ряд стран выступили «за», а ряд «против». В итоге первого дня саммита ЕС в Брюсселе не было принято решения о новых ограничениях.

За то, чтобы не ухудшать еще больше отношения с Россией, выступили страны, которым больше всего досталось от санкций, наложенных на нашу страну. Это Испания, Австрия, Кипр и Греция. А вот Германия, Франция и Великобритания, наоборот, выступали за принятие новых мер в отношении России, сообщает ria.ru.

При этом Россию обвиняли в бомбардировках в Сирии, утверждая, что от атак страдают мирные жители. Однако РФ заявляет, что удары наносятся лишь по позициям террористов. Также в вину России ставят ситуацию в Алеппо. Причем, как ни странно, на фоне гуманитарной паузы, которую наша страна продлила.