Туристам в Таиланде будут выдавать черные ленты

Вице-премьер Таиланда Танасак Патимапракорн сообщил, что всем прибывающим в страну туристам будут выдавать черные ленты, а также специально подготовленные брошюры, в которых рассказано, как вести себя во время траура.

Соответствующее распоряжение было дано руководством Таиланда министерству туризма и спорта страны, передает сегодня ТАСС. Напомним, с 14 октября в Таиланде объявлен траур в связи со смертью короля Пумипона Адульядета.

Отметим, что ранее туристическое управление королевства обнародовало рекомендации насчет поведения для всех иностранцев, которые приезжают на отдых. В частности, туристов призывают появляться в общественных местах исключительно в одежде темных тонов.