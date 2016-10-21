В Ираке прогремел взрыв, шестнадцать погибших

В пятницу, 21 октября, на севере Ирака в провинции Киркук прогремел мощный взрыв.

Согласно последней информации, в результате страшного происшествия в Ираке погибли не менее шестнадцати человек. Как передает телеканал Al Arabia, самоподрыв на электростанции в северо-западной части области провинции произвели террористы-смертники после того, как им не удалось осуществть штурм.

Как уточняет телеканал Fox News, в городе было также атаковано здание полиции, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.