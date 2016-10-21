WikiLeaks обнародовал часть переписки Барака Обамы

Известный во всем мире сайт WikiLeaks опубликовал целый ряд электронных писем, связанных с американским лидером Бараком Обамой.

Сайт WikiLeaks предоставил первую подборку посланий президента США, отправленных с секретного адреса, уточняется в сообщении портала в социальной сети Twitter. В данной публикации содержатся всего семь писем, причем три из них были отправлены 4 ноября 2008 года - в этот день Барак Обама был избран президентом.

Отправителем посланий в основном является демократический функционер Джон Подеста, который сейчас занимает пост главы штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.