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//В мире

WikiLeaks обнародовал часть переписки Барака Обамы

21 октября 2016, 08:14 [ «АН-онлайн» ]

WikiLeaks обнародовал часть переписки Барака Обамы
фото: globallookpress.com

Известный во всем мире сайт WikiLeaks опубликовал целый ряд электронных писем, связанных с американским лидером Бараком Обамой.

Сайт WikiLeaks предоставил первую подборку посланий президента США, отправленных с секретного адреса, уточняется в сообщении портала в социальной сети Twitter. В данной публикации содержатся всего семь писем, причем три из них были отправлены 4 ноября 2008 года - в этот день Барак Обама был избран президентом.

Отправителем посланий в основном является демократический функционер Джон Подеста, который сейчас занимает пост главы штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон

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