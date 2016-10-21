Клинтон раскрыла секретную информацию о ядерных возможностях США

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая метит на президентское кресло, в ходе последних перед выборами теледебатов могла раскрыть секретную информацию о ядерных возможностях своей страны.

Согласно информации телеканала Fox News, в ходе выступления на теледебатах Хиллари Клинтон заметила, что ее сопернику от Республиканской партии Дональду Трампу не следует доверять контроль над ядерным оружием США.

Она добавила, что все десять человек, ответственных за ядерное оружие в стране, не доверили бы миллиардеру "ядерную кнопку". Политик также поведала, что с момента отдачи президентом Соединенных Штатов приказа о применении ядерного оружия до его запуска проходит всего лишь четыре минуты.