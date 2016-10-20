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Самолет съемочной группы британского телешоу потерпел крушение

20 октября 2016, 20:40 [ «АН-онлайн» ]

Самолет съемочной группы британского телешоу потерпел крушение
Фото: pixabay.com

Съемочная группа британского реалити-шоу Made In Chelsea попала в авиакатастрофу. Самолет, на борту которого в момент крушения находилось пять человек, рухнул в океан у берегов Коста-Рики.

По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия. На борту самолета в момент крушения помимо пилота находились два продюсера шоу и два технических директора. Однако благодаря своевременному вмешательству береговой охраны никто из попавших в катастрофу не погиб. Всех пострадавших удалось оперативно поднять на борт и доставить на берег.

Сообщается, что никто из потерпевших крушение не получил каких-либо серьезных травм и в данный момент их жизнь вне опасности.

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