ИГ сообщило о сбитом американском штурмовике в Сирии

Исламисты сбили на территории Сирии самолет ВВС США. Такую информацию передало агентство Amaq, аффилированное с запрещенной в России группировкой ИГ.

Первоначально сообщалось, что штурмовик A-10 сбили в провинции Хасеке. Затем агентство уточнило, что инцидент произошел в районе города Меркаба.

Сообщение террористов поспешили опровергнуть в Пентагоне. Спикер американского военного ведомства Питер Кук заявил, что данная информация действительности не соответствует. По его данным, все самолеты ВВС США, выполняющие боевые задачи на территории Сирии, в строю.

Ранее в четверг «АН-онлайн» писали о ситуации, сложившейся вокруг сирийского города Алеппо. Боевики пригрозили расстрелом жителям, которые покинут населенный пункт во время объявленной гуманитарной паузы.