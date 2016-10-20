Кремль сообщил, при каких условиях согласится на продление гумпаузы в Алеппо

Дмитрий Песков заявил, что Кремль допускает продление гуманитарной паузы в Алеппо. Однако это может произойти в том случае, если будет убежденность, что террористы не используют затишье в своих целях для перевооружения и переоснащения, а также укрепления своих сил.

Пресс-секретарь президента России отметил, что продление режима прекращения огня было бы крайне желательной мерой. Об этом говорили лидеры России, Франции и Германии после встречи «нормандской четверки». Также российский президент Владимир Путин отметил, что крайне важно взаимодействие по этому вопросу всех стран, которые имеют влияние в регионе, сообщает rbc.ru.

Напомним, что гуманитарная пауза в Алеппо началась сегодня. Первоначально планировалось, что она составит восемь часов. Однако, по просьбе международных организаций, продолжительность была увеличена до одиннадцати часов. За это время планировалось вывести из-под огня мирных граждан. Для этих целей были созданы специальные гуманитарные коридоры.