Боевики пригрозили расстрелом всем, кто попытается сбежать из Алеппо

Стало известно число мирных жителей, которые не смогли сегодня покинуть восточную часть Алеппо из-за обстрелов боевиков.

Как сообщается, в район Бустан аль-Каср, где создан гуманитарный коридор, пришло около 2,5 тысяч мирного населения. Люди хотели было выйти из опасной зоны боевых действий, как вдруг по ним открыли огонь, сообщает rosbalt.ru.

Известно, что террористы ранили несколько человек. Также сообщается, что боевики пригрозили расстрелом каждому, кто попытается бежать из восточного Алеппо.

Напомним, что гуманитарная пауза в районе Алеппо была установлена сегодня на 11 часов. Ее основная цель – позволить мирным жителям покинуть зону боевых действий. Таким образом, Россия и международные организации надеялись спасти жизни горожан.