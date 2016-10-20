Минобороны РФ транслирует выход боевиков из Алеппо в режиме онлайн

Военное ведомство запустило на своем сайте показ в режиме онлайн процесса выхода боевиков из Алеппо. Съемку ведут камеры, установленные на маршруте. Также выход боевиков фиксируют беспилотники, расположенные вдоль специально отведенных коридоров.

Напомним, что сегодня, 20 октября, в районе Алеппо установлена гуманитарная пауза, которая продлится 11 часов. Ранее планировалось, что режим прекращения огня составит восемь часов. Однако международные организации попросили продлить затишье, сообщает kommersant.ru.

Предполагается, что гуманитарная пауза позволит мирным жителям покинуть зону боевых действий. Таким образом, будут сохранены жизни ни в чем не повинных людей.