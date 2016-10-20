В ЛНР обнаружили место захоронения мирных жителей, убитых украинскими радикалами

Останки мирных жителей нашли в лесополосе у дороги Лутугино — Белое. По предварительной версии, они принадлежат троим мужчинам. Их руки и ноги связаны скотчем. По его желто-голубому цвету можно предположить, что это жертвы нацбатальонов украинской армии.

В черепах обнаружены пулевые отверстия. Это может говорить о том, что мужчины были убиты выстрелом в голову. Однако точную причину их гибели определит экспертиза. Также специалисты попытаются установить личности погибших, сообщает life.ru.

В ЛНР отмечают, что данный факт является прямым свидетельством преступлений украинской армии против собственного народа. Найденные останки будут перезахоронены.