Швейцария назвала условия, при которых с России снимут санкции

Глава Совета кантонов Рафаэль Комт заявил, что Евросоюз согласится снять санкции с России при определенном условии. По его словам, это произойдет, если будут реализованы минские соглашения и установлен мир в Донбассе.

Помимо снятия санкций России также обещают возобновление переговоров о свободной торговле. Также он отметил готовность Швейцарии выступить посредником в вопросах урегулирования конфликта, сообщает ria.ru.

Москва отреагировала на высказывание. В Кремле считают, что абсурдно связывать происходящее на Украине с Россией. И уж тем более сохранение санкций из-за несоблюдения минских договоренностей, так как наша страна не является стороной конфликта.