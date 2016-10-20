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Швейцария назвала условия, при которых с России снимут санкции

20 октября 2016, 14:11 [ «АН-онлайн» ]

Швейцария назвала условия, при которых с России снимут санкции
Фото: pixabay.com

Глава Совета кантонов Рафаэль Комт заявил, что Евросоюз согласится снять санкции с России при определенном условии. По его словам, это произойдет, если будут реализованы минские соглашения и установлен мир в Донбассе.

Помимо снятия санкций России также обещают возобновление переговоров о свободной торговле. Также он отметил готовность Швейцарии выступить посредником в вопросах урегулирования конфликта, сообщает ria.ru.

Москва отреагировала на высказывание. В Кремле считают, что абсурдно связывать происходящее на Украине с Россией. И уж тем более сохранение санкций из-за несоблюдения минских договоренностей, так как наша страна не является стороной конфликта.

 

 

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