Гуманитарный коридор в Алеппо обстреляли из минометов террористы

В четверг, 20 октября, террористы обстреляли из минометов и стрелкового оружия гуманитарный коридор в районе Бустан-аль-Каср в Алеппо.

Шесть мин разорвались рядом с местом, где должны были выходить мирные жители, сообщает сегодня РИА "Новости". Террористы также обстреливали КПП. Согласно последней информации, позиции боевиков расположены примерно в 200 метрах от выхода из гуманитарного коридора.

Уточняется, что на севере Алеппо у трассы Кастелло в районе других гуманитарных коридоров обстановка спокойная. Эвакуация не объявлялась.