Российских дипломатов не пустят на избирательные участки в Америке

Российским дипломатам запретили выступать в качестве наблюдателей во время предстоящих выборов президента США. Причем, в трех штатах - Оклахоме, Луизиане и Техасе – пошли еще дальне. Там не просто в достаточно жестких формулировках отказали в присутствии россиян на избирательных участках, но даже пригрозили уголовным делом тем представителям РФ, которые осмелятся ослушаться.

Напомним, ранее российское посольство делало запрос на участие дипломатов нашей страны в наблюдении за ходом голосования в США. Однако Госдепартамент США не предоставил делегации от нашей страны такой возможности, сообщает РИА Новости.

Ведомство порекомендовало российской стороне присоединиться к БДИПЧ ОБСЕ. Однако Центризбирком решил, что подобный формат неприемлем.