Трамп объяснил, почему Клинтон не любит Путина

На заключительных дебатах Дональд Трамп заявил, что российский президент поступает намного разумнее в вопросах, касающихся международной политики, чем Барак Обама и Хиллари Клинтон.

Также кандидат в президенты от республиканцев объяснил, почему экс-госсекретарь США не любит Путина. По его словам, российский лидер обвел американскую верхушку вокруг пальца во всем. И не только в вопросах, касающихся Сирии, сообщает izvestia.ru.

Так, по словам Трампа, Россия получила большую выгоду от подписания договора между нашей страной и Америкой по дальнейшему сокращению стратегических вооружений. Он отметил, что РФ создает боеголовки, чего не в состоянии делать США.

Также Трамп подчеркнул, что Путин оказался более находчив и на Ближнем Востоке. Америка потратила 6 трлн. долларов. А Ближний Восток, в итоге, оказался под контролем России.

Кандидат в президенты утверждает, что Клинтон обхитрили, как никого другого во всех правительствах мира. Также Трамп опроверг свою связь с Россией и Путиным. Он заявил, что никогда не встречался с президентом РФ и, уж тем более, не является его лучшим другом. Хотя, по его мнению, было бы очень неплохо, если бы США удалось наладить дружественные отношения с Россией.