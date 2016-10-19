Северное королевство посылает свой фрегат навстречу российскому крейсеру

Нидерланды готовы выставить свой корабль для сопровождения крейсера ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов», если путь боевой группы к Средиземному морю российских кораблей будет проложен через Северное море.

Командующий морскими силами Нидерландов Роб Верверк уведомил о готовности ракетного фрегата «Эвертон» к сопровождению российских кораблей. Сейчас наблюдение за боевой группой ВМС РФ осуществляет другой корабль Нидерландов – «Фритьоф Нансен». Его задача осуществлять контроль за тренировочными вылетами палубной авиации «Адмирала Кузнецова». В вышеуказанную группу включены авианосец"Адмирал Кузнецов", атомный ракетный крейсер "Петр Великий", суда "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и корабли обеспечения.

Стоит отметить, что суммарное водоизмещение фрегатов «Эвертон» и «Фритьоф Нансен» составляет 1/6 часть от водоизмещения крейсера «Адмирал Кузнецов».

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