Захарченко поклялся на могиле Моторолы поставить ему памятник в Славянске

Власти ДНР собираются установить в Славянске памятник погибшему ополченцу Мотороле. Такую клятву на могиле Арсения Павлова дал глава республики Александр Захарченко.

Моторолу, взорванного в своем доме 16 октября, похоронили сегодня в Донецке. Согласно подсчетам правоохранителей, проститься с Героем ДНР пришли более 50 тысяч человек.

С города Славянска в Донецкой области весной 2014 года началось восстание против новых украинских властей, переросшее затем в полномасштабную гражданскую войну. Моторола принимал в обороне населенного пункта непосредственное участие. В настоящее время Славянск находится под контролем украинских силовиков.