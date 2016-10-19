Украина хочет построить базу на Луне

Украина заявила о своих лунных амбициях. Как сообщил руководитель конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев, «незалежная» может возвести на естественном спутнике Земли свою станцию.

Дегтярев верит в реалистичность данного сценария. По его словам, Украина обладает для этого всеми необходимыми специальными технологиями. Единственным препятствием на пути реализации амбициозного проекта является отсутствие денег.

Стоит отметить, что ранее о планах колонизации Луны заявляли представители сразу нескольких стран, среди которых США, Россия, Китай и Япония. При этом в вопросе о том, к какому сроку появятся первые базы на Луне, пока ясности нет.

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