Украинцев, воевавших в рядах Красной армии, не было. Так можно трактовать открытую в Киеве военно-историческую фотовыставку украинского учреждения, почему-то называемого Институтом национальной памяти.

Выставка «История украинского войска» состоит из 20 плакатов с портретами предков в древнерусских доспехах, в строю армий Великого княжества литовского, казаков Запорожской или Карпатской Сечи, стрельцов Австро-Венгрии или УПА (запрещена в России). И ни одного в форме РККА или хотя бы в виде партизан, сражавшихся с нацистской Германией. Что вызвало справедливый резонанс в соцсетях и среди работников образования. Негативно восприняли столь однобокую подачу украинской истории в ветеранских организациях, не относящихся к коллаборационистским. Даже политологи, среди которых сейчас принято поддерживать украинский национализм, высказываются, что это трактовка истории исключительно данным Институтом и она однозначно вносит дополнительный раскол в общество.

Тем не менее, как сообщают украинские «Вести», плакаты сделаны на бюджетные средства и после окончания выставки с государственного одобрения будут переданы в школы, вузы и войсковые части.

Читайте также:

В Киеве прошло очередное нацистское шествие

В Киеве националисты подожгли флаг РФ. Далось им это с трудом