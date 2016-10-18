Apple будет обслуживать «устаревшие» iPhone лишь до конца октября

О том, что Apple планирует прекратить поддержку ряда гаджетов, сообщалось еще в начале осени. И вот стало известно, что уже к концу октября будут официально признаны «устаревшими» такие модели, как iPhone 4 и 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air.

Хотя эти устройства были выпущены еще в 2010 году, многие продолжают активно ими пользоваться. Однако теперь их владельцам придется непросто. Они не смогут обслужить своих «любимцев» в сервисных центрах. Соответственно возникнут проблемы с ремонтом гаджетов и заменой деталей. Да и на консультации специалистов, касающиеся данных моделей, тоже рассчитывать уже не приходится, сообщает rg.ru.

Также в перечень «списанных» устройств попадут AirPort Extreme третьего поколения и Time Capsule второго поколения.