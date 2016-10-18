В Лондоне началась встреча патриарха Кирилла и Елизаветы II

Днем во вторник, 18 октября, в официальной резиденции монархов Соединенного Королевства в Лондоне - Букингемском дворце - началась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и королевы Елизаветы II.

Предполагается, что встреча патриарха и королевы будет длиться не более получаса, передает сегодня РИА "Новости". Ранее сообщалось, что российский священнослужитель намерен обсудить с Елизаветой II ситуацию на Ближнем Востоке и положение христиан в данном регионе.

Отметим, что королева Великобритании также является главой Церкви Англии.

Напомним, что предстоятелем Русской церкви, который посетил Британию, был Алексий I. Этот визит состоялся в сентябре 1964 года.