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//В мире

Британскому фотографу удалось сфотографировать уникальное явление

18 октября 2016, 14:06 [ «АН-онлайн» ]

Британскому фотографу удалось сфотографировать уникальное явление
фото: pixabay.com

Британский фотограф по имени Ян Глендиннинг сумел сфотографировать уникальное природное явление.

В объектив его камеры попала лунная радуга, которая появилась в небе над долиной реки Кокет в Великобритании. Как сообщает ABC News, фотограф, который отметил, что он не профессионал, практически не корректировал цвета на снимке, лишь постарался придать молнии большую четкость и яркость. 

Отметим, что лунная радуга образуется при преломлении лунного, а не солнечного света. В ночь, когда мужчина сделал фотографию, было полнолуние и гроза.

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