Американец потратил на мобильную игру почти два миллиона долларов

Гражданин Америки Стивен Барнс не только распрощался с более, чем двумя миллионами долларов в мобильной игре Modern War, что в пересчете на рубли составляет около 128 миллионов. 59-летний бизнесмен развернул и настоящую «войну» не только виртуально, но и в реальном мире.

В игре американец считался лидером одного из кланов. И воспользовался своим влиянием, когда разработчики попытались внести изменения в развлечение. Он объединил другие кланы и объявил бойкот новшествам. В итоге около шести тысяч геймеров поддержали протест против «невыгодной» стоимости бонусов в игре, сообщает rg.ru.

Разработчикам ничего не оставалось, как пойти навстречу, так как они не захотели потерять VIP-игроков.