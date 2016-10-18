В Лондоне эвакуируют железнодорожную станцию

На железнодорожной станции London Bridge в столице Великобритании в настоящий момент проводится экстренная эвакуация.

Полиция Лондона приняла такие меры в связи с обнаружением подозрительного предмета на железнодорожной станции, сообщает издание The Independent. Уточняется, что эвакуация была проведена также и в ряде близлежащих зданий, перекрыта улица Borough High Street.

Отметим, что London Bridge - это очень крупный транспортный хаб, где также расположена одноименная станция лондонского метрополитена.