Моторола будет похоронен в среду с воинскими почестями

Прощание с командиром батальона "Спарта", одним из лидеров донецких ополченцев Арсеном Павловым (позывной Моторола) состоится в среду в Донецке. Панихида начнется в 10 часов. Герой ДНР будет похоронен с воинскими почестями.

Взрыв в лифте в жилом доме в центре Донецка, в результате которого погиб Моторола со своим охранником, квалифицирован как теракт. Конструкция самодельного взрывного устройства и состав взрывчатого вещества аналогичны той бомбе, которая должна была взорваться при покушении на главу ДНР Александра Захарченко в апреле этого года. Тогда покушение было предотвращено.

Предполагается, что убийство Моторолы было совершено по заказу украинских спецслужб. В правоохранительных органах заявляют, что личности преступников уже известны.



