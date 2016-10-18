Похоже, робототехника не просто развивается, а шагает семимильными шагами по всему миру. Так, полиция Дубая сообщила, что уже к 2017 году будет запущен в работу первый робот-полицейский. Хотя, по более ранним сведениям, это должно было произойти не ранее, чем через четыре года.

Также предполагалось, что автоматизированные стражи порядка будут блюсти законы не хуже живых людей, хоть и в определенных, по всей видимости, запрограммированных ситуациях, сообщает ria.ru.

Кстати, в 2015-м году полиция Дубая уже демонстрировала достижения научно-технического прогресса. Тогда была запущена особенная технология Google Glass, которая помогала патрульным распознавать нарушителей на дорогах по регистрационным номерам.