В Китае родился поросенок с двумя пятачками и тремя глазами

Необычный поросенок появился на свет в Китае - у малыша оказались два пятачка и три глаза.

Удивительный детеныш появился на свет на одной из ферм, расположенных а юго-западной части страны. Как уточняется в сообщении, опубликованном на официальной странице агентства Синьхуа в социальной сети Twitter, хозяйка кормит поросенка молоком из бутылки, так как он пока не способен самостоятельно питаться.

Женщина призналась, что ужасно испугалась, впервые увидев такое нестандартное животное, но сейчас она считает его по-настоящему милым.