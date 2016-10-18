В американском Чикаго произошла стрельба

Сегодня утром стало известно, что в районе Уэс-Инглвуд в американском городе Чикаго неизвестный открыл стрельбу.

Один человек получил ранение в голову и скончался на месте, пострадали еще четверо - они все доставлены в больницы в критическом состоянии. Как сообщает CBS Chicago, одному из раненых при стрельбе в Чикаго всего тринадцать лет.

Очевидцы случившегося сообщили, что все пострадавшие сидели на крыльце одного из домов города, когда внезапно к ним подъехал автомобиль, откуда и раздалась целая серия выстрелов. После этого машина скрылась в неизвестном направлении. Преступников разыскивает полиция.