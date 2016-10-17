Британское правительство заявило о своей непричастности к блокировке счетов RT

В правительстве Великобритании заявили о непричастности к прекращению обслуживания счетов российской телекомпании RT в банках страны без возможности пересмотра решения.

По словам официального представителя британского премьера Терезы Мей, принятое National Westminster Bank решение о блокировке счетов российского телеканала является “внутренним делом банка”. При этом британский Минфин отказался от комментариев по этому поводу.

Ранее депутат Госдумы Вадим Деньгин выразил мнение, что прекращение обслуживания счетов RT имеет политическую подоплеку и имеет своей целью через ограничения журналистов воздействовать на Россию

Читайте также:

Депутат Госдумы о блокировке счетов RT: это чисто политическое действие

Российский МИД прокомменировал блокировку счетов RT в британских банках