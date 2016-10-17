ЕС: ситуацию в Сирии должен рассматривать Международный уголовный суд

Евросоюз обвинил сирийское правительство и ВКС РФ в многочисленных жертвах среди мирного населения Сирии, к которым привели прицельные обстрелы гражданских объектов. Такие действия, по мнению стран-членов ЕС, следует рассматривать как военные преступления.

В итоговом заявлении Совета ЕС указано, что силами правительства Сирии и России, неоднократно проводился намеренный обстрел гражданских объектов. Это привело к значительным потерям среди мирного населения, гибели женщин и детей, что следует расценивать как военные преступления. Евросоюз выразил мнение, что ситуация в Сирии должна разбираться в Международном уголовном суде.

Подобные обвинения звучали и ранее, и Москва неоднократно выступала с их опровержением. В Кремле подчеркивали, что все военные операции в Сирии проходят с соблюдением норм международного права. В Минобороны РФ заявляли, что нанесение ударов происходит после тщательной проверки данных, что подтверждалось и сирийской стороной.

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