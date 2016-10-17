Жертвами террориста-смертника под Мосулом стали 70 военных

Колонна иракских военнослужащих подверглась атаки со стороны террориста-смертника из группировки “Исламское государство”, запрещенной в России. В результате теракта 70 человек погибли.

Во время наступления на город Мосул, который уже два года контролируется террористами, смертник атаковал колонну военных. Теракт унес жизни не менее семидесяти иракских военнослужащих. О количестве пострадавших в данный момент ничего не известно.

Сегодня началась операция по освобождению Мосула совместными силами иракских военных и местных ополченцев при поддержке американской артиллерии. На подступах к Мосулу боевики ИГ подожгли рвы, наполненные нефтью, надеясь таким образом остановить наступление.

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