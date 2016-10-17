В Австрии собираются снести дом, в котором родился Гитлер

В австрийском городе Браунау-ам-Инн власти приняли решение снести дом, в котором родился Адольф Гитлер. Об этом заявил глава МВД страны Вольфганг Соботка.

Планируется снести надземную часть дома и оставить подвал. На месте строения будет возведено другое здание, в котором расположится государственное или благотворительное учреждение. По словам главы ведомства, решение уже санкционировано исполнительными властями Австрии и ждет одобрения со стороны парламента страны.

Ранее дом был изъят у его собственницы по решению австрийского МВД. Как пояснили представители ведомства, этот шаг был необходим для предотвращения использования здания экстремистами.

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