Крымский депутат назовет будущего сына в честь Путина

Сергей Шувайников, депутат Государственного совета Крыма, поведал журналистам, что в ноябре в его семье ожидается пополнение – должен родиться сын. Политик отметил, что для будущего наследника уже придумал имя.

Мальчика назовут в честь трех Владимиров, которые уже вошли в историю нашей страны как ее достойнейшие граждане. Это креститель Руси князь Владимир, нынешний президент государства Путин и председатель Госсовета Крыма Константинов, сообщают "АН-Крым".

Также в Крыму предполагается установить памятник в честь российского лидера. Он будет выполнен в виде капитана со штурвалом в руках. На монумент планируют собрать десять миллионов рублей.