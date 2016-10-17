Штаб Клинтон обвинил Трампа в связи с Львом Лещенко

Избирательный штаб кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон снова удивил мир. На это раз на просторах интернета всплыл весьма занятный ролик. В нем на избирателей Штатов наводят ужас тем, что кандидат в президенты Дональд Трамп якобы связан с Россией.

Мол, его поддерживает российский миллиардер Арас Агаларов. Вот только вместо фото бизнесмена почему-то размещен снимок певца Льва Лещенко, взятый из архива.

Кстати, это уже не первый казус, связанный с помощниками Клинтон и оказавшийся в сети, сообщают vesti.ru. Так, совсем недавно пользователей интернета позабавила ситуация вокруг текстов, написанных для выступлений кандидата. Как оказалось, подчиненные не только составляют речи Клинтон, но и продумывают заранее, какие слова их шефу надо сопровождать улыбкой.