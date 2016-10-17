Ученые считают, что последние события в мире развили в американцах эгоизм

Психологи исследовали разные страны мира с намерением выявить, где население более сочувствующее и доброжелательное. В итоге выяснилось, что самые эмоциональные и участливые граждане проживают в Саудовской Аравии, Эквадоре, Перу и Дании. А наиболее черствые обитают в Болгарии, Польше, Литве и Эстонии.

Также исследователи отметили, что сильно изменился менталитет американцев. Теперь они не совсем соответствуют образу открытых всем и сочувствующих каждому, как это культивируется в самих Штатах и провозглашается мировым общественным мнением. Причем именно события последних лет сделали граждан США более эгоистичными, сообщает ria.ru.

Что касается России, то исследователи поместили ее во вторую половину рейтинга рядом с географическими соседями.