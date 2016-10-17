В Германии взорвался химзавод

В понедельник, 17 октября, на заводе химического концерна BASF в Германии прогремел мощный взрыв.

Согласно последней информации, в результате происшествия пострадали не менее четырех человек, данных о жертвах к настоящему моменту не поступало.

Как сообщает агентство DPA, других подробностей инцидента пока нет, на месте работают спасатели, которые устанавливают причину взрыва на заводе. Отметим, что BASF является крупным немецким химическим концерном, который производит химикаты, пластмассы, продукты тонкой химии и некоторую продукцию для сельского хозяйства.

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