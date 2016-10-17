Под Луганском взорвали машину с солдатами ВСУ

Очередной автомобиль Вооруженных сил Украины подорвался сегодня на мине на территории Луганской области, подконтрольной киевской власти. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения разной степени тяжести.

Также пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации сообщила, что с территории ЛНР были обстреляны позиции ВСУ около посёлков Трёхизбенка и Крымское, один солдат ранен.

Противоборствующие стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении режима перемирия и Минских соглашений по отведению тяжёлого вооружения. Впрочем, на днях президент Украины Петр Порошенко заявил об отказе выполнять данные договоренности, пока Россия не реализует никому не известный «пакет безопасности», а представители правительства «незалежной» возмутились напоминанием президента Франции Франсуа Олланда о необходимости выполнения пунктов соглашений именно в изложенном в них порядке. Вчерашний теракт и убийство одного из командиров ополчения Арсения Павлова глава ДНР Александр Захарченко назвал объявлением войны со стороны Украины.

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