На территории Абхазской гостелерадиокомпании подорвался смертник

Странный теракт произошел сегодня на территории Абхазского гостелевидения. Неизвестный смертник взорвался во дворе, однако, судя по сообщению силовиков, не причинил никому вреда и не нанес заметных разрушений.

Агентство "Sputnik-Абхазия" сообщило со ссылкой на министра внутренних дел республики Аслана Кобахия, что на теле погибшего было закреплено взрывчатое вещество с поражающими элементами. Возможно, оно сдетонировало случайно, а не там и тогда, где планировал злоумышленник. Попытка теракта произошла около 7 часов утра, до начала рабочего дня. В МВД республики предполагают, что смертник был не один, ведется оперативно-розыскная работа.

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