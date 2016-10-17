В понедельник, 17 октября, в центре Багдада прогремел мощный взрыв.

Согласно последней информации, взрывное устройство сработало в охраняемом районе "зеленая зона", где находятся госучреждения, а также целый ряд диппредставительств. Как уточняет телеканал Al Mayadeen, данных о погибших в ходе взрыва в столице Ирака пока не поступало.

К настоящему моменту ни одна из террористических группировок, действующих на территории страны, не взяла на себя ответственность за случившееся.