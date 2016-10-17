Япония не подтвердила, что намерена управлять Курилами совместно с Россией

Ранее в СМИ прошла информация, что Япония и Россия будут совместно управлять южными Курилами. Таким образом, планировалось решить спор между двумя странами, который идет уже 70 лет.

Однако японская сторона опровергла данную информацию и заявила, что этот вопрос даже не обсуждался. По словам представителя МИД Ясухисы Кавамуры, его страна не изменяла свою позицию в отношении спорных территорий. При этом политик уточнил, что Токио все же заключит с Москвой соглашение по данному вопросу, сообщает lenta.ru.

Напомним, что после окончания Второй мировой войны четыре острова Курильской гряды вошли в состав Советского Союза. Но Японию это не устроило, и она начала оспаривать принадлежность этих территорий.